Макс Ферстаппен одержал 40-ю победу в Гран-при Формулы-1

Двукратный чемпион мира и пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, сегодня, 4 июня, финишировавший первым в гонке Гран-при Испании, одержал юбилейную победу на этапах Формулы-1.

Победа стала для 25-летнего голландца 40-й в карьере. Примечательно, что впервые Ферстаппен стал победителем также в Испании, в 2016 году.

Гран-при Испании. Гонка:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 66 кругов.

2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +24.090.

3. Джордж Расселл («Мерседес») +32.289.

4. Серхио Перес («Ред Булл») +35.812.

5. Карлос Сайнс («Феррари») +45.698.

6. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1:03.320.

7. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1:04.127.

8. Эстебан Окон («Альпин») +1:09.242.

9. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +1:11.878.

10. Пьер Гасли («Альпин») +1:13.530.

Самые яркие Гран-при Формулы-1 в Барселоне: