Общий зачёт Ф-1: Ферстаппен оторвался на 53 очка, «Мерседес» опередил «Астон Мартин»

На автодроме Каталунья (Барселона, Испания) завершилась гонка восьмого Гран-при Формулы-1 в сезоне-2023. Победу по её итогам одержал голландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, увеличивший отрыв от ближайшего преследователя и напарника Серхио Переса до 53 очков.

Общий зачёт (топ-10):

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 170 очков.

2. Серхио Перес («Ред Булл») — 117.

3. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 99.

4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 87.

5. Джордж Расселл («Мерседес») — 65.

6. Карлос Сайнс («Феррари») — 58.

7. Шарль Леклер («Феррари») — 42.

8. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 35.

9. Эстебан Окон («Альпин») — 25.

10. Пьер Гасли («Альпин») — 15.

В Кубке конструкторов «Ред Булл» также лидирует с большим отрывом от «Мерседеса», опередившего в борьбе за второе место «Астон Мартин».

Кубок конструкторов:

1. «Ред Булл» — 287 очков.

2. «Мерседес» — 152.

3. «Астон Мартин» — 134.

4. «Феррари» — 100.

5. «Альпин» — 40.

6. «Макларен» — 17.

7. «Хаас» — 8.

8. «Альфа Ромео» — 8.

9. «Альфа Таури» — 2.

10. «Уильямс» — 1.