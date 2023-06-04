Общий зачёт Ф-1: Ферстаппен оторвался на 53 очка, «Мерседес» опередил «Астон Мартин»

На автодроме Каталунья (Барселона, Испания) завершилась гонка восьмого Гран-при Формулы-1 в сезоне-2023. Победу по её итогам одержал голландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, увеличивший отрыв от ближайшего преследователя и напарника Серхио Переса до 53 очков.
Общий зачёт (топ-10):
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 170 очков.
2. Серхио Перес («Ред Булл») — 117.
3. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 99.
4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 87.
5. Джордж Расселл («Мерседес») — 65.
6. Карлос Сайнс («Феррари») — 58.
7. Шарль Леклер («Феррари») — 42.
8. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 35.
9. Эстебан Окон («Альпин») — 25.
10. Пьер Гасли («Альпин») — 15.
В Кубке конструкторов «Ред Булл» также лидирует с большим отрывом от «Мерседеса», опередившего в борьбе за второе место «Астон Мартин».
Кубок конструкторов:
1. «Ред Булл» — 287 очков.
2. «Мерседес» — 152.
3. «Астон Мартин» — 134.
4. «Феррари» — 100.
5. «Альпин» — 40.
6. «Макларен» — 17.
7. «Хаас» — 8.
8. «Альфа Ромео» — 8.
9. «Альфа Таури» — 2.
10. «Уильямс» — 1.
- 4 июня 2023
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