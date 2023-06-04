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Алонсо отреагировал на седьмое место в Гран-при Испании

Алонсо отреагировал на седьмое место в Гран-при Испании
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Двукратный чемпион мира и пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо прокомментировал выступление в гонке Гран-при Испании, состоявшейся сегодня, 4 июня, в Барселоне. Напомним, испанец финишировал седьмым.

«У нас не было темпа. Мы не были быстры ни на «софте», ни на «харде». Не думаю, что результат связан со стратегией, это просто нехватка темпа. Необходимо разобраться с этим и вернуться сильнее в Канаде», – сказал Алонсо после выступления.

После семи прошедших этапов Алонсо занимает третье место в общем зачёте пилотов, отставая на 18 очков от мексиканца Серхио Переса из «Ред Булл». В Кубке конструкторов «Астон Мартин» сместился на третью строчку, уступив второе место «Мерседесу».

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