Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Леклер потребовал поставить «софт», в «Феррари» согласились, но поставили «хард»

Леклер потребовал поставить «софт», в «Феррари» согласились, но поставили «хард»
Комментарии

Любопытный эпизод произошёл в гонке Гран-при Испании, состоявшейся сегодня, 4 июня, в Барселоне.

Пилот «Феррари» Шарль Леклер, получивший от инженера команду зайти на второй пит-стоп и перейти на «хард», выступил против, заявив, что нужно поставить «софт», с чем представитель команды согласился, однако за считаные метры до пит-стопа сообщил, что будет поставлен «хард».

Инженер: «Заезжай в боксы на этом круге, чтобы перейти на «хард».
Шарль: «Нет, давайте «софт»!»
Инженер: «Принял».
Шарль: «Мне заезжать на пит-стоп?»
Инженер: «Да, сейчас».
Инженер: «Мы поставим «хард».

Напомним, Леклер финишировал только 11-м. После семи этапов монегаск занимает седьмое место в общем зачёте пилотов, его напарник испанец Карлос Сайнс – шестой.

Материалы по теме
Общий зачёт Ф-1: Ферстаппен оторвался на 53 очка, «Мерседес» опередил «Астон Мартин»
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023