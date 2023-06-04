Леклер потребовал поставить «софт», в «Феррари» согласились, но поставили «хард»
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Любопытный эпизод произошёл в гонке Гран-при Испании, состоявшейся сегодня, 4 июня, в Барселоне.
Пилот «Феррари» Шарль Леклер, получивший от инженера команду зайти на второй пит-стоп и перейти на «хард», выступил против, заявив, что нужно поставить «софт», с чем представитель команды согласился, однако за считаные метры до пит-стопа сообщил, что будет поставлен «хард».
Инженер: «Заезжай в боксы на этом круге, чтобы перейти на «хард».
Шарль: «Нет, давайте «софт»!»
Инженер: «Принял».
Шарль: «Мне заезжать на пит-стоп?»
Инженер: «Да, сейчас».
Инженер: «Мы поставим «хард».
Напомним, Леклер финишировал только 11-м. После семи этапов монегаск занимает седьмое место в общем зачёте пилотов, его напарник испанец Карлос Сайнс – шестой.
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