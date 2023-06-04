Леклер потребовал поставить «софт», в «Феррари» согласились, но поставили «хард»

Любопытный эпизод произошёл в гонке Гран-при Испании, состоявшейся сегодня, 4 июня, в Барселоне.

Пилот «Феррари» Шарль Леклер, получивший от инженера команду зайти на второй пит-стоп и перейти на «хард», выступил против, заявив, что нужно поставить «софт», с чем представитель команды согласился, однако за считаные метры до пит-стопа сообщил, что будет поставлен «хард».

Инженер: «Заезжай в боксы на этом круге, чтобы перейти на «хард».

Шарль: «Нет, давайте «софт»!»

Инженер: «Принял».

Шарль: «Мне заезжать на пит-стоп?»

Инженер: «Да, сейчас».

Инженер: «Мы поставим «хард».

Напомним, Леклер финишировал только 11-м. После семи этапов монегаск занимает седьмое место в общем зачёте пилотов, его напарник испанец Карлос Сайнс – шестой.