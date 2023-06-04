Расселл объяснил, как перепутал начало дождя с потом в шлеме

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл рассказал, как во время Гран-при Испании перепутал начало дождя с потом в шлеме.

«Это была небольшая путаница. С начала гонки я знал, что не все мои волосы оказались внутри балаклавы, что было довольно неприятно.

Далее я начал тормозить и увидел капли дождя на своём шлеме, но вскоре понял, что это были капли пота с моих волос, и, когда я затормозил, они попали на визор. Так что в какой-то момент я немного разволновался!» — приводит слова Расселла Sky Sports.

Гран-при Испании. Гонка:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 66 кругов.

2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +24.090.

3. Джордж Расселл («Мерседес») +32.289.

4. Серхио Перес («Ред Булл») +35.812.

5. Карлос Сайнс («Феррари») +45.698.

6. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1:03.320.

7. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1:04.127.

8. Эстебан Окон («Альпин») +1:09.242.

9. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +1:11.878.

10. Пьер Гасли («Альпин») +1:13.530.

11. Шарль Леклер («Феррари») +1:14.419.

12. Юки Цунода («Альфа Таури») +1:15.416.

13. Оскар Пиастри («Макларен») +1 круг.

14. Ник де Врис («Альфа Таури») +1 круг.

15. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1 круг.

16. Александер Албон («Уильямс») +1 круг.

17. Ландо Норрис («Макларен») +1 круг.

18. Кевин Магнуссен («Хаас») +1 круг.

19. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1 круг.

20. Логан Сарджент («Уильямс») +1 круг.

Самые яркие Гран-при Формулы-1 в Барселоне: