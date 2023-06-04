Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Расселл объяснил, как перепутал начало дождя с потом в шлеме

Расселл объяснил, как перепутал начало дождя с потом в шлеме
Комментарии

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл рассказал, как во время Гран-при Испании перепутал начало дождя с потом в шлеме.

«Это была небольшая путаница. С начала гонки я знал, что не все мои волосы оказались внутри балаклавы, что было довольно неприятно.

Далее я начал тормозить и увидел капли дождя на своём шлеме, но вскоре понял, что это были капли пота с моих волос, и, когда я затормозил, они попали на визор. Так что в какой-то момент я немного разволновался!» — приводит слова Расселла Sky Sports.

Гран-при Испании. Гонка:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 66 кругов.
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +24.090.
3. Джордж Расселл («Мерседес») +32.289.
4. Серхио Перес («Ред Булл») +35.812.
5. Карлос Сайнс («Феррари») +45.698.
6. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1:03.320.
7. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1:04.127.
8. Эстебан Окон («Альпин») +1:09.242.
9. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +1:11.878.
10. Пьер Гасли («Альпин») +1:13.530.
11. Шарль Леклер («Феррари») +1:14.419.
12. Юки Цунода («Альфа Таури») +1:15.416.
13. Оскар Пиастри («Макларен») +1 круг.
14. Ник де Врис («Альфа Таури») +1 круг.
15. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1 круг.
16. Александер Албон («Уильямс») +1 круг.
17. Ландо Норрис («Макларен») +1 круг.
18. Кевин Магнуссен («Хаас») +1 круг.
19. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1 круг.
20. Логан Сарджент («Уильямс») +1 круг.

Самые яркие Гран-при Формулы-1 в Барселоне:

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023