Представителя «Мерседеса» вызвали к судьям за нарушение после гонки

Официальный представитель «Мерседеса», а также физиотерапевты Льюиса Хэмилтона и Джорджа Расселла вызваны к стюардам Гран-при Испании Формулы-1 для разбирательств по поводу нарушения регламента после финиша гонки.

Судьи установили, что «Мерседес» нарушил правила закрытого парка, так что теперь команда должна дать объяснения по данному поводу. Речь идёт о действиях физиотерапевтов, которые зашли в так называемый закрытый парк, что запрещается регламентом Формулы-1.

Льюис Хэмилтон занял в гонке Гран-при Испании второе место, а Джордж Расселл финишировал третьим. Вероятнее всего, гонщикам «Мерседеса» не грозит реальный штраф за действия физиотерапевтов, однако немецкой команде могут выписать денежное наказание.