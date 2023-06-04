Представителя «Мерседеса» вызвали к судьям за нарушение после гонки
Поделиться
Официальный представитель «Мерседеса», а также физиотерапевты Льюиса Хэмилтона и Джорджа Расселла вызваны к стюардам Гран-при Испании Формулы-1 для разбирательств по поводу нарушения регламента после финиша гонки.
Судьи установили, что «Мерседес» нарушил правила закрытого парка, так что теперь команда должна дать объяснения по данному поводу. Речь идёт о действиях физиотерапевтов, которые зашли в так называемый закрытый парк, что запрещается регламентом Формулы-1.
Льюис Хэмилтон занял в гонке Гран-при Испании второе место, а Джордж Расселл финишировал третьим. Вероятнее всего, гонщикам «Мерседеса» не грозит реальный штраф за действия физиотерапевтов, однако немецкой команде могут выписать денежное наказание.
Комментарии
- 4 июня 2023
-
19:40
-
19:39
-
19:34
-
19:10
-
19:03
-
18:15
-
18:12
-
17:59
-
17:54
-
17:51
-
17:47
-
17:33
-
15:04
-
14:52
-
14:36
-
13:51
-
13:44
-
13:31
-
12:30
-
12:05
-
12:05
-
11:46
-
11:39
-
11:19
-
10:46
-
10:31
-
10:13
-
10:08
-
10:00
-
09:55
-
09:26
-
06:11
-
00:46
-
00:29
-
00:11
Партнерский контент