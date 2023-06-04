Леклер — о проблемах «Феррари»: не понимаю, что мы делаем неправильно

Пилот «Феррари» Шарль Леклер высказался о проблемах итальянской команды.

«Я не понимаю, что мы делаем не так, но мы точно что-то делаем неправильно. Мы должны понять и проработать проблемные места, однако уже несколько гонок мы боремся с условиями.

Вчера я не мог управлять машиной, задние колёса вели себя странно. Мы проанализируем всё это на заводе. Сегодня была проблема в передней части, хотя в целом ощущения от управления болидом были лучше, чем в квалификации. Первый отрезок гонки сегодня был очень плохим, но я думаю, что это больше связано с шинами», — приводит слова Леклера Sky Sports.

Гран-при Испании. Гонка:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 66 кругов.

2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +24.090.

3. Джордж Расселл («Мерседес») +32.289.

4. Серхио Перес («Ред Булл») +35.812.

5. Карлос Сайнс («Феррари») +45.698.

6. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1:03.320.

7. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1:04.127.

8. Эстебан Окон («Альпин») +1:09.242.

9. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +1:11.878.

10. Пьер Гасли («Альпин») +1:13.530.

11. Шарль Леклер («Феррари») +1:14.419.

12. Юки Цунода («Альфа Таури») +1:15.416.

13. Оскар Пиастри («Макларен») +1 круг.

14. Ник де Врис («Альфа Таури») +1 круг.

15. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1 круг.

16. Александер Албон («Уильямс») +1 круг.

17. Ландо Норрис («Макларен») +1 круг.

18. Кевин Магнуссен («Хаас») +1 круг.

19. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1 круг.

20. Логан Сарджент («Уильямс») +1 круг.