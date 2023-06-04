Хорнер заявил, что Перес не смог побороться за подиум из-за нарушения Расселла
Поделиться
Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер заявил, что пилот «Мерседеса» Джордж Расселл избежал штрафа в гонке Гран-при Испании, состоявшейся сегодня, 4 июня, в Барселоне.
Во время подведения итогов уикенда Хорнер отметил, что британец срезал трассу во второй шикане, что не было расследовано, а также, по его мнению, повлияло на выступление Серхио Переса.
«Серхио потерял время на первых кругах, старт получился не лучшим. Джорджу удалось срезать трассу и не получить за это штраф. Мне кажется, что это и определило разрыв. Чеко прибавлял по ходу гонки и в концовке был очень силён, но ему просто не хватило кругов, чтобы побороться за подиум», – приводит слова Хорнера Sky Sports.
Самые яркие Гран-при Формулы-1 в Барселоне
Комментарии
- 4 июня 2023
-
20:57
-
20:32
-
20:20
-
20:00
-
19:49
-
19:40
-
19:39
-
19:34
-
19:10
-
19:03
-
18:15
-
18:12
-
17:59
-
17:54
-
17:51
-
17:47
-
17:33
-
15:04
-
14:52
-
14:36
-
13:51
-
13:44
-
13:31
-
12:30
-
12:05
-
12:05
-
11:46
-
11:39
-
11:19
-
10:46
-
10:31
-
10:13
-
10:08
-
10:00
-
09:55
Партнерский контент