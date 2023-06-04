Хорнер заявил, что Перес не смог побороться за подиум из-за нарушения Расселла

Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер заявил, что пилот «Мерседеса» Джордж Расселл избежал штрафа в гонке Гран-при Испании, состоявшейся сегодня, 4 июня, в Барселоне.

Во время подведения итогов уикенда Хорнер отметил, что британец срезал трассу во второй шикане, что не было расследовано, а также, по его мнению, повлияло на выступление Серхио Переса.

«Серхио потерял время на первых кругах, старт получился не лучшим. Джорджу удалось срезать трассу и не получить за это штраф. Мне кажется, что это и определило разрыв. Чеко прибавлял по ходу гонки и в концовке был очень силён, но ему просто не хватило кругов, чтобы побороться за подиум», – приводит слова Хорнера Sky Sports.

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