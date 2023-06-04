Сайнс объяснил, почему у «Феррари» были проблемы со скоростью в Барселоне
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Пилот «Феррари» Карлос Сайнс прокомментировал выступление команды на Гран-при Испании, прошедшем со 2 по 4 июня в Барселоне. Напомним, испанец финишировал пятым.
«Я выложился ещё сильнее, чем в квалификации, но, к сожалению, это не было заметно. Такова наша ситуация. Мы знаем, что гоночный темп и скоростные повороты – наша слабость. В Барселоне асфальт сильно изнашивает шины, а также здесь множество скоростных поворотов. Вот почему у нас были проблемы. Также стоит учитывать непредсказуемость машины.
Я сделал всё, что в моих силах, не совершил ошибок, но, к сожалению, пятое место – это всё, чего я добился», – приводит слова Сайнса Sky Sports.
Ранее о выступлении в Испании высказался Шарль Леклер.
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