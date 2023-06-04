«Мерседес» оштрафован на € 10 тыс. за нарушение после гонки в Испании

Команда Формулы-1 «Мерседес» оштрафована за нарушение регламента после финиша гонки Гран-при Испании на € 10 тыс., сообщает издание The Race.
Напомним, ранее было установлено, что физиотерапевты Льюиса Хэмилтона и Джорджа Расселла зашли в закрытый парк, что запрещено правилами. Разрешение распространяется на механиков, официальных лиц и одобренных ФИА представителей медиа и фотографов.
Напомним, Льюис Хэмилтон стал вторым в гонке Гран-при Испании, повторив свой лучший результат сезона – британец также становился вторым на этапе в Австралии. Напарник и соотечественник Хэмилтона Джордж Расселл занял третье место, для него это десятый подиум в карьере.
Ранее глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер заявил, что Перес не смог побороться за подиум из-за нарушения Расселла.
- 4 июня 2023
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