Ферстаппен: на других трассах всё может быть не так хорошо, как было в Испании

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался по поводу Гран-при Испании, где он стал победителем.

«Мне было немного трудно на «харде» удерживаться в пределах белых линий. Я знал, что как только получу последнее предупреждение, то буду обязан держаться белых линий – но это не проблема.

Это хороший период, но мы должны продолжать работать и искать новые возможности. Я доволен машиной, и последние несколько гоночных уикендов были для меня гораздо более позитивными. Это один из уикендов, когда всё прошло действительно хорошо, но мы также знаем, что, возможно, на других трассах всё не так. Впереди ещё много гонок, где мы должны показать действительно хорошие результаты, чтобы стать чемпионами», — приводит слова Ферстаппена GPblog.