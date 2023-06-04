Норрис: не смог бы набрать очки и без контакта с Хэмилтоном, «Макларен» медленен

Пилот «Макларена» британец Ландо Норрис прокомментировал выступление в гонке Гран-при Испании, состоявшейся сегодня, 4 июня, в Барселоне, а также высказался о контакте с Льюисом Хэмилтоном на старте заезда, из-за чего он повредил переднее антикрыло.

«Сегодня темп был низким, как и ожидалось, и это плохо. Не думаю, что мы ожидали чего-то другого. Наша цель заключалась в том, чтобы финишировать в очках, и мы не ожидали повторения результата квалификации.

Смог бы я набрать очки без контакта с Льюисом? Нет. Потому что мы медленные, и так весь сезон. Не знаю, что я ещё могу сказать», – приводит слова Норриса издание Motorsport.

Напомним, Норрис финишировал на 17-м месте. В общем зачёте британец занимает 11-ю строчку.