Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Норрис: не смог бы набрать очки и без контакта с Хэмилтоном, «Макларен» медленен

Норрис: не смог бы набрать очки и без контакта с Хэмилтоном, «Макларен» медленен
Комментарии

Пилот «Макларена» британец Ландо Норрис прокомментировал выступление в гонке Гран-при Испании, состоявшейся сегодня, 4 июня, в Барселоне, а также высказался о контакте с Льюисом Хэмилтоном на старте заезда, из-за чего он повредил переднее антикрыло.

«Сегодня темп был низким, как и ожидалось, и это плохо. Не думаю, что мы ожидали чего-то другого. Наша цель заключалась в том, чтобы финишировать в очках, и мы не ожидали повторения результата квалификации.

Смог бы я набрать очки без контакта с Льюисом? Нет. Потому что мы медленные, и так весь сезон. Не знаю, что я ещё могу сказать», – приводит слова Норриса издание Motorsport.

Напомним, Норрис финишировал на 17-м месте. В общем зачёте британец занимает 11-ю строчку.

Материалы по теме
Ферстаппен высказался об уходе экс-главы инженерного отдела «Ред Булл» в «Макларен»
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023