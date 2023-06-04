Чивчян в восьмой раз в карьере выиграл этап RDS GP в Нижнем Новгороде

Второй этап Гран-при Российской Дрифт Серии (RDS GP) в Нижнем Новгороде преподнёс немало сюрпризов — на трассе «Нижегородское кольцо» молодые пилоты смогли громко заявить о себе, а несколько фаворитов не сумели показать всё, на что они способны. Но завидную стабильность продемонстрировал Георгий Чивчян, который прибыл в Нижний Новгород в статусе семикратного победителя Российской Дрифт Серии на трассе NRing — и по итогам уикенда обновил собственный рекорд.

Соперником в топ-16 для лидера TAKAYAMA FORWARD AUTO стал Дмитрий Ермохин (STAR PЁR STARS AIMOL), с которым в прошлом году Георгий Чивчян встречался в финале. На сей раз тоже не обошлось без OMT-заездов, но по их итогам Гоча получил путёвку в следующую стадию парных заездов. В топ-8 турнирная таблица свела трёхкратного чемпиона RDS GP с представителем AUTOPROFI TEAM Степаном Азаровым, который во внутрикомандном дерби с Ильей Фёдоровым взял верх. Азаров не стал для Чивчяна серьёзной преградой на пути к полуфиналу.

На стадии топ-4 Георгию Чивчяну предстояло сразиться с Чарльзом НГом (STAR PЁR STARS AIMOL). Эта дуэль потребовала OMT-заезда, по итогам которого Гоча вышел в финал. Его соперником в сражении за победу оказался победитель первого этапа RDS GP, новобранец Carville Racing Антон Козлов. На пути к финалу дебютант серии сначала оставил в топ-16 Дамира Идиятулина («SINTEC • FRESH Маркетплейс»), а затем победил Алексея Вахтина (VSTeam).

В полуфинале Антону Козлову противостоял действующий чемпион RDS GP Аркадий Цареградцев («FailCrew x ДаркСайд»). Они провели фантастический первый заезд, но во втором Царь внезапно для самого себя допустил ошибку — разворот лишил его возможности побороться за победу, но оставил шанс попасть на подиум. Этой возможностью Цареградцев воспользовался сполна — в заезде за третье место Аркадий взял верх над Чарльзом НГом (STAR PЁR STARS AIMOL).

Но в финальной дуэли дебютант RDS GP Антон Козлов не справился с прессингом – то ли не до конца удалось подстроиться под машину на колёсах от запасного автомобиля, то ли сказались нервы – и совершил ошибку, а Георгий Чивчян оформил рекордную восьмую победу на «Нижегородском кольце». Козлов занял второе место и сохранил лидерство в общем зачёте по итогам двух этапов RDS GP 2023.

Фото: RDS GP

Впрочем, первенству Антона Козлова особо ничего и не угрожало. Пилот TAKAYAMA FORWARD AUTO Роман Тиводар прекратил борьбу на стадии ТОП 8. Еще в ТОП 16 выбыли из борьбы представители «SINTEC • FRESH Маркетплейс». Причём если Дамир Идиятулин проиграл в OMT-заездах, то Евгений Лосев стал автором одного из самых нелепых в истории Российской Дрифт Серии поражений — пилот не успел вовремя приехать в зону старта, что по регламенту карается техническим сходом.

И если опытнейшие сибирские пилоты RDS GP не смогли в Нижнем Новгороде порадовать своих фанатов, то приятно удивили дебютанты. Новобранцы «FailCrew x ДаркСайд» братья-близнецы Поповы, которые на этапе отметили свой день рождения, продемонстрировали невероятный прогресс по сравнению со стартом сезона на Moscow Raceway. Илья Попов достойно боролся с Чарльзом НГом, но уступил в топ-16, а Владислав Попов сначала через «bye run» прошёл Евгения Лосева, а в топ-8 во внутрикомандном дерби с Аркадием Цареградцевым хоть и не превзошёл своего наставника, но показал потенциал для дальнейшего роста.

RDS GP. «Нижегородское кольцо». Личный зачёт. Топ-3:

Георгий Чивчян (TAKAYAMA FORWARD AUTO);

Антон Козлов (Carville Racing);

Аркадий Цареградцев («FailCrew x ДаркСайд»).

RDS GP. «Нижегородское кольцо». Командный зачёт. Топ-3:

TAKAYAMA FORWARD AUTO;

«FailCrew x ДаркСайд»;

Carville Racing.

Прогресс в воскресенье продемонстрировали и пилоты «КАМАЗ-мастер». Легендарная российская команда на этапе в Нижнем Новгороде дебютировала в RDS GP со своими ралли-рейдовыми грузовиками. Необычный парный дрифт устроили многократные победители ралли-марафонов «Дакар» и «Шёлковый путь» Эдуард Николаев и Антон Шибалов. Несмотря на то что заезды были показательными, проходили они в полном соответствии с регламентом Гран-при Российской Дрифт Серии. Сначала каждый из пилотов проехал квалификационные попытки, а затем состоялся полноценный «хит», в котором Эдуард Николаев и Антон Шибалов побывали как в роли лидера, так и в роли преследователя.

В итоге каждый из гонщиков записал на свой счёт по одной победе: в субботу в парных заездах напарников по «КАМАЗ-мастер» выиграл Эдуард Николаев, а в воскресенье наиболее впечатляющий для судей дрифт продемонстрировал Антон Шибалов. В восторге от грузового дрифта остались и сами пилоты «КАМАЗ-мастер», и болельщики на трибунах «Нижегородского кольца» и у экранов RDS TV.

RDS GP. Личный зачёт. Положение после двух этапов. Топ-3:

Антон Козлов (Carville Racing) — 423 балла;

Георгий Чивчян (TAKAYAMA FORWARD AUTO) — 391 балл;

Чарльз НГ (STAR PЁR STARS AIMOL) — 345 баллов.

RDS GP. Командный зачёт. Положение после двух этапов. Топ-3:

TAKAYAMA FORWARD AUTO — 638 баллов;

Carville Racing — 559 баллов;

STAR PЁR STARS AIMOL — 515 баллов.

Фото: RDS GP

Команды и пилоты Гран-при Российской Дрифт Серии 2023 вернутся на трассу 1-2 июля — через месяц стартует третий этап RDS GP, который будет принимать трасса Igora Drive в Санкт-Петербурге.