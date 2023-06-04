Перес назвал две причины, по которым не сумел пробиться в гонке на подиум

Гонщик «Ред Булл» Серхио Перес прокомментировал четвёртый результат в гонке Гран-при Испании после старта 11-м.

«Я разочарован итогами воскресенья. В итоге мы заплатили цену за плохую квалификацию. У нас была хорошая стратегия, но с учётом того, откуда мы стартовали, это единственное, что мы могли сделать. Думаю, третье место было возможно, но если бы мы хотели набрать больше очков, то нужно было бы сильнее стартовать на первом круге, что потенциально могло бы подпортить мою гонку. Джордж сильно атаковал на первом круге и отыграл много позиций, а мы действовали спокойнее, чтобы удостовериться, что старт будет чистым.

После этого мы застряли позади «Астон Мартин»: Фернандо было довольно трудно пройти. Это означало, что я не смогу пробиться через пелотон так быстро, как нам хотелось бы. В целом, этот уикенд стал шагом назад, мы были не совсем там, где надо. Есть много вещей, которые мы можем сделать лучше. И всё же мы набрали 12 очков, а Канада должна стать для нас сильной гонкой. Сейчас всё весьма плотно, так что гонка будет интересной", — приводит слова Переса пресс-служба «Ред Булл».