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Цунода ростом 159 см встретился баскетболистом НБА, рост которого 221 см

Цунода ростом 159 см встретился баскетболистом НБА, рост которого 221 см
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Пилот «Альфа Таури» Юки Цунода во время Гран-при Испании сделал совместную фотографию с форвардом «Вашингтон Уизардс» Кристапсом Порзингисом.

Стоит отметить, что рост гонщика всего 159 см, в то время как у Порзингиса рост 221 см.

На Гран-при Испании Цунода изначально финишировал девятым, однако из-за пятисекундного штрафа потерял место в очковой зоне и в итоге занял 12-е место.

Гран-при Испании. Гонка:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 66 кругов.
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +24.090.
3. Джордж Расселл («Мерседес») +32.289.
4. Серхио Перес («Ред Булл») +35.812.
5. Карлос Сайнс («Феррари») +45.698.
6. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1:03.320.
7. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1:04.127.
8. Эстебан Окон («Альпин») +1:09.242.
9. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +1:11.878.
10. Пьер Гасли («Альпин») +1:13.530.
11. Шарль Леклер («Феррари») +1:14.419.
12. Юки Цунода («Альфа Таури») +1:15.416.
13. Оскар Пиастри («Макларен») +1 круг.
14. Ник де Врис («Альфа Таури») +1 круг.
15. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1 круг.
16. Александер Албон («Уильямс») +1 круг.
17. Ландо Норрис («Макларен») +1 круг.
18. Кевин Магнуссен («Хаас») +1 круг.
19. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1 круг.
20. Логан Сарджент («Уильямс») +1 круг.

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