Алонсо объяснил, почему не попытался обойти Стролла в гонке Гран-при Испании
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Двукратный чемпион мира и пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо, ставший седьмым в гонке Гран-при Испании, объяснил, почему не стал бороться за шестое место с напарником Лэнсом Строллом.
«До финиша оставалось десять кругов, мои шины были немного свежее, да, но я бы отыгрывал по одной или две десятых. Я не собирался сходить с ума. Вчера я повредил днище и не собирался делать это ещё раз. С ним также что-нибудь могло произойти, если бы он попытаться защититься.
Сожалею об ошибке в квалификации. Всю ночь я думал, что если бы смог вернуться назад и снова пройти квалификацию, то всё было бы по-другому. Я не могу этого сделать, поэтому сейчас думаю о Канаде», – приводит слова Алонсо издание RaceFans.
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