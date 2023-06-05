Леклер — о ГП Испании: нужно понять, что пошло не так в квалификации — работы много

Пилот «Феррари» Шарль Леклер высказался о выступлении на Гран-при Испании, где он показал 11-й результат. Шарль вновь коснулся сложностей при работе с шинами, с чем команда не раз сталкивалась в нынешнем сезоне Формулы-1.
«С точки зрения баланса машина была в порядке, чего не скажешь о производительности. Мы дважды пробовали «хард», но в первом случае у меня были большие проблемы, в то время как во втором всё было достаточно хорошо, и ближе к концу я догонял Пьера Гасли. Мы действительно должны проанализировать все данные, потому что, хотя обновления, кажется, работают так, как ожидалось, нас всё ещё немного сбивает с толку работа с шинами. Мы дважды использовали одну резину в одной и той же гонке, и к концу заезда машина показывала себя в общем-то хорошо. Теперь остаётся вернуться на базу и выяснить, что пошло не так в квалификации, потому что именно это поставило нас в сложную ситуацию. Предстоит много работы», — приводит слова Леклера Motorsport Week.
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