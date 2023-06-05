Пиастри: гонка в Испании показала, где мы реально находимся

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри высказался по поводу Гран-при Испании, где его команда не сумела набрать очки.

«Вчерашний день явно не оправдал ожиданий.

Это гонка показала, где мы реально находимся, даже учитывая то, что мы, кажется, очень хорошо используем шины, когда холодно. В прохладных условиях квалификации эта черта хорошо послужила команде, но мы всё равно ожидали, что сам Гран-при будет сложным», — приводит слова Пиастри Speedcafe.

Гран-при Испании. Гонка:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 66 кругов.

2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +24.090.

3. Джордж Расселл («Мерседес») +32.289.

4. Серхио Перес («Ред Булл») +35.812.

5. Карлос Сайнс («Феррари») +45.698.

6. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1:03.320.

7. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1:04.127.

8. Эстебан Окон («Альпин») +1:09.242.

9. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +1:11.878.

10. Пьер Гасли («Альпин») +1:13.530.

11. Шарль Леклер («Феррари») +1:14.419.

12. Юки Цунода («Альфа Таури») +1:15.416.

13. Оскар Пиастри («Макларен») +1 круг.

14. Ник де Врис («Альфа Таури») +1 круг.

15. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1 круг.

16. Александер Албон («Уильямс») +1 круг.

17. Ландо Норрис («Макларен») +1 круг.

18. Кевин Магнуссен («Хаас») +1 круг.

19. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1 круг.

20. Логан Сарджент («Уильямс») +1 круг.