Хорнер и Росберг поспорили о выступлении Переса в Испании

Во время Гран-при Испании руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер и экс-пилот Формулы-1 Нико Росберг поспорили по поводу выступления мексиканца Серхио Переса.

«Кристиан, вы только что сказали, что Перес провёл хорошую гонку. Мне показалось, что ему не хватило производительности, особенно в начале гонки. Разве это не так?» — сказал Росберг в эфире Sky Sports.

«Вы любите критиковать действующих пилотов, не так ли? Вы строги к этим парням. Теперь, когда вас нет в машине, вы с удовольствием критикуете всех парней. Он проиграл на первых кругах, и у него был не лучший старт. Но его выступление в гонке становилось всё сильнее и сильнее, и особенно в последнем отрезке, он действительно вернулся и показал хороший результат. Просто не хватило кругов, чтобы побороться за подиум», — ответил на это Хорнер.

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