Хэмилтон — Неймару, севшему за руль его болида Ф-1: твоя задница слишком толстая
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Бразильский нападающий «ПСЖ» Неймар по приглашению семикратного чемпиона Формулы-1 Льюиса Хэмилтона («Мерседес») посидел за рулём его болида. Заметив небольшой дискомфорт у Неймара, Льюис пошутил, сказав в адрес футболиста: «Твоя задница слишком толстая».
Видео можно посмотреть на странице PSGINT в YouTube.
Хэмилтон и Неймар являются приятелями и ранее не раз тепло высказывались друг о друге.
Напомним, на Гран-при Испании Хэмилтон показал второй результат. Другой пилот «Мерседеса» Джордж Расселл был третьим. Победу добыл Макс Ферстаппен, представляющий «Ред Булл». В общем зачёте пилотов Формулы-1 Хэмилтон в настоящий момент занимает четвёртое место, имея в активе 87 очков.
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