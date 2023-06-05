Хэмилтон — о бывшем тренере Анджеле Каллен: мы думаем над тем, чтобы снова объединиться

Семикратный чемпион Формулы-1, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон признался, что до сих пор поддерживает хорошие отношения со своим бывшим физиотерапевтом и тренером Анджелой Каллен. О решении Каллен и Хэмилтона прекратить сотрудничество стало известно в марте этого года. Вместе они работали с 2016 года.

«Я скучаю по ней каждый день. Для меня Анджела была глотком свежего воздуха. В течение семи лет нашей совместной работы она всегда мне очень помогала. И по сей день Анджела была и остаётся очень хорошим другом. На самом деле, мы раздумываем над тем, чтобы снова объединиться и сделать что-то вместе, например, прыгнуть с парашютом. Мы никогда не оставим друг друга. Я очень ей благодарен», — приводит слова Хэмилтона L'Équipe.

Хэмилтон скинул помощницу в реку в честь второго подиума: