Хэмилтон — о бывшем тренере Анджеле Каллен: мы думаем над тем, чтобы снова объединиться

Семикратный чемпион Формулы-1, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон признался, что до сих пор поддерживает хорошие отношения со своим бывшим физиотерапевтом и тренером Анджелой Каллен. О решении Каллен и Хэмилтона прекратить сотрудничество стало известно в марте этого года. Вместе они работали с 2016 года.
«Я скучаю по ней каждый день. Для меня Анджела была глотком свежего воздуха. В течение семи лет нашей совместной работы она всегда мне очень помогала. И по сей день Анджела была и остаётся очень хорошим другом. На самом деле, мы раздумываем над тем, чтобы снова объединиться и сделать что-то вместе, например, прыгнуть с парашютом. Мы никогда не оставим друг друга. Я очень ей благодарен», — приводит слова Хэмилтона L'Équipe.
Хэмилтон скинул помощницу в реку в честь второго подиума:
- 5 июня 2023
-
12:32
-
12:07
-
11:17
-
11:11
-
10:40
-
10:09
-
09:49
-
09:36
-
00:54
-
00:45
-
00:13
-
00:01
- 4 июня 2023
-
23:49
-
23:15
-
23:15
-
22:56
-
22:39
-
22:32
-
22:28
-
22:13
-
22:11
-
21:21
-
20:57
-
20:32
-
20:20
-
20:00
-
19:49
-
19:40
-
19:39
-
19:34
-
19:10
-
19:03
-
18:15
-
18:12
-
17:59