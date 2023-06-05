Хэмилтон назвал «мегадостижением» финиш впереди «Феррари» в Испании

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон высказался по поводу успешного выступления немецкой команды на Гран-при Испании, где он вместе с Джорджем Расселлом заняли второе и третье место соответственно.

«То, что мы сегодня оказались быстрее «Феррари» и «Астона», это действительно мегадостижение.

Наше место больше обусловлено слабой работой соперников? Я не люблю смотреть на это с такой точки зрения. Я из тех, для кого стакан наполовину полон, поэтому думаю, что в целом у нас был лучший темп, чем у них.

Коллективно, как команда, мы в целом сделали лучшую работу, мы допустили меньше ошибок, мы работали на протяжении всех сессий, например, в этой гонке у нас была отличная стратегия», — приводит слова Хэмилтона официальный сайт Формулы-1.

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