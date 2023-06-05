«Переубедить невозможно». Марко — о том, как Ферстаппен не послушал просьбу «Ред Булл»

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко признался, что в команде не хотели, чтобы её пилот Макс Ферстаппен продолжил атаковать по ходу гонки Гран-при Испании с целью показать лучший круг, так как его шины в тот момент были не в самом лучшем состоянии. Кроме того, Ферстаппену показали чёрно-белый флаг в качестве предупреждения за нарушение границ трассы, что могло вылиться в пятисекундный штраф.

«Он настоял на том, чтобы заработать дополнительное очко, несмотря на то что его шины уже не были так хороши, как у Чеко. В общем, мы не хотели, чтобы он этого делал. Но переубедить его оказалось просто невозможно. У него было три предупреждения, и мы действительно не хотели рисковать в подобной ситуации. Но сердиться на Макса просто нельзя», — приводит слова Марко GrandPX.news со ссылкой на ORF.

Болельщик разрезает чемпионскую футболку Макса Ферстаппена: