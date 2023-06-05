Лэнс Стролл: думал, что будет возможно побороться за подиум, когда вышел на 3-е место
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Пилот «Астон Мартин» Лэнс Стролл высказался по поводу борьбы за подиум на Гран-при Испании, где он финишировал шестым.
«Мог ли я побороться за подиум на Гран-при Испании? Я бы с удовольствием ответил «да» на этот вопрос. Я думал, что это будет возможно, когда вышел на третье место. Но просто не хватало темпа. Если бы у нас гонка сложилась наилучшим образом, а «Мерседес» сделал бы то, что сделал – и есть ещё «Феррари» и «Ред Булл» – всё равно было бы тяжело.
Я комфортно сохранял отрыв от Карлоса и даже немного оторвался от Льюиса, но затем, через пять кругов после начала гонки, я почувствовал, что шины сдают, а «Мерседес» смогли просто продолжать натиск», — приводит слова Стролла Racingnews365.
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