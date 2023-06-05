«У нас кое-что есть». Хэмилтон — о новинках, способных помочь побороться с «Ред Булл»

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон сообщил, что у немецкой команды запланировано больше обновлений, которые должны ей помочь сократить отставание от лидера сезона, австрийской команды «Ред Булл», выигравшей все семь гонок в 2023 году.
«Не думаю, что с нынешней машиной мы сравняемся с ними по скорости, однако мы работаем над обновлениями. С текущим пакетом мы ограничены тем темпом, который был у нас в Испании. Команде предстоит проделать огромный объём работы, что в итоге, как мы надеемся, поможет нам в будущем. Естественно, «Ред Булл», вероятно, также будет прогрессировать в течение года, поэтому нам нужно извлекать большие выгоды с каждым новым шагом. Думаю, мы движемся в правильном направлении. И знаю, что у нас есть кое-что, чтобы добиться прогресса», — приводит слова Хэмилтона Crash.net.
Самые доминирующие команды в истории Формулы-1:
- 5 июня 2023
-
15:25
-
15:07
-
14:36
-
14:03
-
13:44
-
13:12
-
12:57
-
12:32
-
12:07
-
11:17
-
11:11
-
10:40
-
10:09
-
09:49
-
09:36
-
00:54
-
00:45
-
00:13
-
00:01
- 4 июня 2023
-
23:49
-
23:15
-
23:15
-
22:56
-
22:39
-
22:32
-
22:28
-
22:13
-
22:11
-
21:21
-
20:57
-
20:32
-
20:20
-
20:00
-
19:49
-
19:40