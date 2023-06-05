«У нас кое-что есть». Хэмилтон — о новинках, способных помочь побороться с «Ред Булл»

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон сообщил, что у немецкой команды запланировано больше обновлений, которые должны ей помочь сократить отставание от лидера сезона, австрийской команды «Ред Булл», выигравшей все семь гонок в 2023 году.

«Не думаю, что с нынешней машиной мы сравняемся с ними по скорости, однако мы работаем над обновлениями. С текущим пакетом мы ограничены тем темпом, который был у нас в Испании. Команде предстоит проделать огромный объём работы, что в итоге, как мы надеемся, поможет нам в будущем. Естественно, «Ред Булл», вероятно, также будет прогрессировать в течение года, поэтому нам нужно извлекать большие выгоды с каждым новым шагом. Думаю, мы движемся в правильном направлении. И знаю, что у нас есть кое-что, чтобы добиться прогресса», — приводит слова Хэмилтона Crash.net.

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