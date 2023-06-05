Хэмилтон оценил вклад Шумахера в успешное выступление «Мерседеса» в Испании

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон оценил вклад резервного пилота команды Мика Шумахера в успешное выступление немецкой команды на Гран-при Испании.
Он проделал очень хорошую работу на симуляторе. Это сыграло свою роль в том, что мы смогли так выступить сегодня, — приводит слова Хэмилтона GPFans.
Гран-при Испании. Гонка:
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 66 кругов.
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +24.090.
3. Джордж Расселл («Мерседес») +32.289.
4. Серхио Перес («Ред Булл») +35.812.
5. Карлос Сайнс («Феррари») +45.698.
6. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1:03.320.
7. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1:04.127.
8. Эстебан Окон («Альпин») +1:09.242.
9. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +1:11.878.
10. Пьер Гасли («Альпин») +1:13.530.
11. Шарль Леклер («Феррари») +1:14.419.
12. Юки Цунода («Альфа Таури») +1:15.416.
13. Оскар Пиастри («Макларен») +1 круг.
14. Ник де Врис («Альфа Таури») +1 круг.
15. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1 круг.
16. Александер Албон («Уильямс») +1 круг.
17. Ландо Норрис («Макларен») +1 круг.
18. Кевин Магнуссен («Хаас») +1 круг.
19. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1 круг.
20. Логан Сарджент («Уильямс») +1 круг.
- 5 июня 2023
-
15:25
-
15:07
-
14:36
-
14:03
-
13:44
-
13:12
-
12:57
-
12:32
-
12:07
-
11:17
-
11:11
-
10:40
-
10:09
-
09:49
-
09:36
-
00:54
-
00:45
-
00:13
-
00:01
- 4 июня 2023
-
23:49
-
23:15
-
23:15
-
22:56
-
22:39
-
22:32
-
22:28
-
22:13
-
22:11
-
21:21
-
20:57
-
20:32
-
20:20
-
20:00
-
19:49
-
19:40