«Они бьются тупым оружием». Ральф Шумахер раскритиковал болид «Хааса»

Бывший гонщик Формулы-1 Ральф Шумахер высказался по поводу болида «Хааса». За эту команду ранее выступал его племянник Мик.

«В Барселоне, за исключением пары быстрых кругов, машина «Хааса» просто никуда не ехала. Но я, честно говоря, не удивлён.

Дело в том, что их машина эффективна на торможении и быстра на прямых, но не более того. На таких трассах, как в Барселоне, у них нет шансов. Так что они бились тупым оружием», — приводит слова Шумахера Motorsport-Total.

Ранее Шумахер высказался о слухах по поводу возможного перехода семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона в «Феррари».

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