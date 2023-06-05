«В Канаде мы раздавим их». Алонсо пригрозил соперникам обновлением «Астон Мартин»

Двукратный чемпион мира и пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо, комментируя своё выступление на Гран-при Испании, заявил, что команда проявит себя на предстоящем этапе в Канаде. Напомним, в Барселоне испанец финишировал седьмым, показав свой худший результат в сезоне.
«Стартовав довольно далеко [от поул-позиции], я смог отыграться, но до определённой точки, потому что и Расселл, и Чеко были быстрее нас, так что пришлось непросто. Если говорить о Кубке конструкторов, то «Мерседес» набрал несколько важных очков, но мы снова оторвались от «Феррари».
В Канаде мы сможем показать больше, да и в Сильверстоуне тоже. Всё будет зависеть от того, какая команда представит обновления. Это всего лишь одна гонка, а в Канаде мы раздавим их», – приводит слова Алонсо издание SoyMotor.
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