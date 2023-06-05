Туррини: мифические обновления «Феррари» не работают, а сравнение с «Мерседесом» потрясает

Известный итальянский обозреватель Формулы-1 Лео Туррини подвёл итоги выступления «Феррари» на Гран-при Испании, прошедшем на минувших выходных в Барселоне. Напомним, Леклер стал 11-м, а Сайнс – пятым.

«Давайте скажем, что это был промежуточный экзамен. «Феррари» провалилась — и провалилась полностью. Мифические обновления не работают, а слова Леклера после гонки были одой разочарованию.

История об обновлениях, которые происходят, стара как мир. Давайте оставим в покое Ферстаппена и «Ред Булл», живущих на другой планете, однако сравнение с «Мерседесом» потрясает. Изменения у Хэмилтона и Расселла существенны, в то время как у «Феррари» не было никаких изменений.

Чего сейчас не хватает, так это ответов. Это была болезненная весна для тех, кто так же, как и я, вырос на «Феррари». И я боюсь, что лето будет ещё хуже», – написал Туррини в персональной колонке.