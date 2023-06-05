Леброн Джеймс даст старт «24 часам Ле-Мана» 2023 года

Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и звезда клуба «Лос-Анджелес Лейкерс» американец Леброн Джеймс даст старт 91-й гонке «24 часам Ле-Мана», приуроченной к столетию первого заезда, сообщает пресс-служба соревнований.

«Для меня честь стать частью этого исторического момента в автоспорте и помочь в праздновании столетия одного из крупнейших спортивных событий в мире», – прокомментировал новость Леброн.

Напомним, 91-я гонка «24 часа Ле-Мана» традиционно пройдёт на трассе Сарта (Франция) 10-11 июня.

Ранее чемпион Формулы-1 канадец Жак Вильнёв жёстко отреагировал решение команды Vanwall Racing Team ByKolles заменить его в предстоящей гонке «24 часа Ле-Мана».