Леброн Джеймс даст старт «24 часам Ле-Мана» 2023 года
Поделиться
Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и звезда клуба «Лос-Анджелес Лейкерс» американец Леброн Джеймс даст старт 91-й гонке «24 часам Ле-Мана», приуроченной к столетию первого заезда, сообщает пресс-служба соревнований.
«Для меня честь стать частью этого исторического момента в автоспорте и помочь в праздновании столетия одного из крупнейших спортивных событий в мире», – прокомментировал новость Леброн.
Напомним, 91-я гонка «24 часа Ле-Мана» традиционно пройдёт на трассе Сарта (Франция) 10-11 июня.
Ранее чемпион Формулы-1 канадец Жак Вильнёв жёстко отреагировал решение команды Vanwall Racing Team ByKolles заменить его в предстоящей гонке «24 часа Ле-Мана».
Материалы по теме
Комментарии
- 5 июня 2023
-
19:59
-
19:24
-
18:36
-
18:35
-
17:38
-
17:32
-
16:53
-
16:23
-
15:54
-
15:38
-
15:25
-
15:07
-
15:02
-
14:36
-
14:03
-
13:44
-
13:12
-
12:57
-
12:32
-
12:07
-
11:17
-
11:11
-
10:40
-
10:09
-
09:49
-
09:36
-
00:54
-
00:45
-
00:13
-
00:01
- 4 июня 2023
-
23:49
-
23:15
-
23:15
-
22:56
-
22:39
Партнерский контент