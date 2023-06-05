Нельсон Пике не смог обжаловать штраф за оскорбление Хэмилтона, его апелляция отклонена

Трёхкратный чемпион мира, бразилец Нельсон Пике не смог обжаловать решение 20-го Гражданского суда Бразилии, ранее оштрафовавшего его на $ 950 тыс. за оскорбление семикратного победителя чемпионатов Формулы-1, британца Льюиса Хэмилтона, сообщает издание O Globo.
По информации ресурса, апелляция Пике на иск сразу нескольких правозащитных организаций была отклонена.
Напомним, в 2021 году Пике назвал Хэмилтона «негиньо», что считается оскорблением, и позже принёс британцу извинения, заявив, что его слова были неправильно переведены.
Иск был подан Educafro, ответственным за содействие интеграции темнокожих в государственных и частных университетах, Centro Santo Dias (органом защиты прав человека), Aliança Nacional LGBTI+ и Associação Brasileira de Famílias Homotransafetivas (ABRAFH).
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