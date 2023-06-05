Брандл: Хорнер возненавидит меня, но Эдриан Ньюи стоит дороже любого пилота Формулы-1
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Бывший пилот Формулы-1, а ныне эксперт Мартин Брандл высказался о выступлении фаворитов сезона команды «Ред Булл» на минувшем Гран-при Испании.
В частности, Брандл иронично упомянул технического директора австрийского коллектива Эдриана Ньюи.
«Кристиан Хорнер возненавидит меня за эти слова, но сколько бы ни стоил самый высокооплачиваемый пилот, Эдриан Ньюи стоит больше», – сказал Брандл в эфире Sky Sports.
Напомним, победителем минувшего Гран-при Испании стал двукратный чемпион мира и пилот «Ред Булл», голландец Макс Ферстаппен. Его напарник, мексиканец Серхио Перес показал четвёртый результат. После семи этапов «Ред Булл» уверенно лидирует в Кубке конструкторов, а Ферстаппен возглавляет общий зачёт пилотов.
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