Брандл: Хорнер возненавидит меня, но Эдриан Ньюи стоит дороже любого пилота Формулы-1

Бывший пилот Формулы-1, а ныне эксперт Мартин Брандл высказался о выступлении фаворитов сезона команды «Ред Булл» на минувшем Гран-при Испании.

В частности, Брандл иронично упомянул технического директора австрийского коллектива Эдриана Ньюи.

«Кристиан Хорнер возненавидит меня за эти слова, но сколько бы ни стоил самый высокооплачиваемый пилот, Эдриан Ньюи стоит больше», – сказал Брандл в эфире Sky Sports.

Напомним, победителем минувшего Гран-при Испании стал двукратный чемпион мира и пилот «Ред Булл», голландец Макс Ферстаппен. Его напарник, мексиканец Серхио Перес показал четвёртый результат. После семи этапов «Ред Булл» уверенно лидирует в Кубке конструкторов, а Ферстаппен возглавляет общий зачёт пилотов.