Ральф Шумахер: «Феррари» сейчас — это самый большой и проблемный ребёнок в Формуле-1
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Бывший гонщик Формулы-1 Ральф Шумахер высказался по поводу итальянской команды «Феррари».
«Феррари» сейчас — это самый большой и проблемный ребёнок в Формуле-1. Босс команды Фредерик Вассёр выглядел в Испании растерянным.
Когда я спросил его, сколько времени потребуется «Феррари», чтобы догнать лидеров, его ответ был: «Сначала мы должны определить проблему, а потом мы сможем сказать, сколько времени это займёт».
Они не знают, в чём проблема, у них уже год проблема слишком быстрой деградации шин, а в Барселоне, кроме квалификации, они были просто слишком медленными», — написал Шумахер в своей колонке на Sky Deutschland.
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