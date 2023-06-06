Ральф Шумахер: «Феррари» сейчас — это самый большой и проблемный ребёнок в Формуле-1

Бывший гонщик Формулы-1 Ральф Шумахер высказался по поводу итальянской команды «Феррари».

«Феррари» сейчас — это самый большой и проблемный ребёнок в Формуле-1. Босс команды Фредерик Вассёр выглядел в Испании растерянным.

Когда я спросил его, сколько времени потребуется «Феррари», чтобы догнать лидеров, его ответ был: «Сначала мы должны определить проблему, а потом мы сможем сказать, сколько времени это займёт».

Они не знают, в чём проблема, у них уже год проблема слишком быстрой деградации шин, а в Барселоне, кроме квалификации, они были просто слишком медленными», — написал Шумахер в своей колонке на Sky Deutschland.