Источник: ГП ЮАР не вернётся в Ф-1 из-за связей страны с Россией, ГП Бельгии останется

Формула-1 отказалась от планов проведения Гран-при Южной Африки в ближайшем будущем по политическим причинам. Об этом информирует Racingnews365.

По словам источников издания, такое решение было принято на основании того, что ЮАР тесно связана с Россией в политическом плане. Отмечается, что, скорее всего, такое развитие событий позволит Гран-при Бельгии остаться в календаре как минимум ещё на год. В Формуле-1 не стали давать комментариев по этому поводу.

Последний Гран-при ЮАР состоялся в 1993 году. Его победителем стал Ален Прост. В прошлом сезоне Формула-1 рассматривала возможность провести Гран-при Южной Африки в 2023 году. Ожидалось, что этап в ЮАР может заменить в календаре Гран-при Бельгии.

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