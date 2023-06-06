Ральф Шумахер: Мик решает, в каком направлении развивать авто «Мерседеса»
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Бывший гонщик Формулы-1 Ральф Шумахер высказался о вкладе своего племянника Мика Шумахера в доработку автомобиля «Мерседеса». Напомним, Мик является резервистом немецкой команды.
«Хэмилтон в Барселоне похвалил его работу на симуляторе, и я рад за Мика. Вместе с инженерами он координирует доработку машины, поэтому Хэмилтон и Расселл прислушиваются к нему. Если всё в итоге сложится как надо, то это будет просто прекрасно, потому что тогда он станет важной частью команды. Мик решает, в каком направлении развивать машину, и его мнение чрезвычайно важно для команды», — написал Ральф в своей колонке на Sky Sport Germany.
В «Мерседесе» показали, как вернули Алонсо кубок за третье место:
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