Макс Ферстаппен признался, что мог бы победить на ГП Испании с большим отрывом

Двукратный чемпион Формулы-1 и пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен признался, что на Гран-при Испании мог бы обеспечить ещё больший отрыв от второго места. Напомним, ставший вторым в Барселоне гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон отстал от победившего Ферстаппена на 24,090 сек.

«Полагаю, что у меня бы это получилось. Если было бы нужно попытаться наверстать упущенное, то на этот вопрос я отвечу утвердительно. В этом просто не было необходимости. Всё сводилось к работе с шинами», — приводит слова Ферстаппена PlanetF1.

Ферстаппен в настоящий момент уверенно возглавляет общей зачёт пилотов, имея в активе 170 очков. У его товарища по команде Серхио Переса 117 баллов.

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