Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Макс Ферстаппен признался, что мог бы победить на ГП Испании с большим отрывом

Макс Ферстаппен признался, что мог бы победить на ГП Испании с большим отрывом
Комментарии

Двукратный чемпион Формулы-1 и пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен признался, что на Гран-при Испании мог бы обеспечить ещё больший отрыв от второго места. Напомним, ставший вторым в Барселоне гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон отстал от победившего Ферстаппена на 24,090 сек.

«Полагаю, что у меня бы это получилось. Если было бы нужно попытаться наверстать упущенное, то на этот вопрос я отвечу утвердительно. В этом просто не было необходимости. Всё сводилось к работе с шинами», — приводит слова Ферстаппена PlanetF1.

Ферстаппен в настоящий момент уверенно возглавляет общей зачёт пилотов, имея в активе 170 очков. У его товарища по команде Серхио Переса 117 баллов.

Ферстаппен остановил стрим, чтобы поиграть с дочерью Квята:

Материалы по теме
«Переубедить невозможно». Марко — о том, как Ферстаппен не послушал просьбу «Ред Булл»
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023