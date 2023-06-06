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Хорнер высказался по поводу прогресса «Мерседеса»

Хорнер высказался по поводу прогресса «Мерседеса»
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Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер дал комментарий по поводу прогресса, который показал «Мерседес».

«В конце гонки они всё ещё отставали от нас на 23 секунды. Они внедрили обновление, сделали шаг вперёд, но дело в том, что и у нас есть разработки, которые мы применим чуть позже в этом сезоне.

«Мерседес» — отличная команда, и во второй части сезона они будут оказывать на нас давление. Форма команд меняется. Взгляните хотя бы на круг Ландо Норриса в квалификации. «Мерседес» был силён в гонке, а у «Феррари», напротив, не было той скорости, которой мы от неё ожидали. Позади нас всё сильно меняется, поэтому трудно предсказать, кто и на каких местах будет в предстоящих гонках», — приводит слова Хорнера Sky Sports.

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