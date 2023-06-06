Коронель: «Феррари» должна предложить Хэмилтону на 20 миллионов больше, чтоб подписать его
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Голландский гонщик и эксперт Том Коронель поделился мнением о недавней новости по поводу готовности команды «Феррари» предложить контракт пилоту «Мерседеса» Льюису Хэмилтону. Сообщалось, что по условиям соглашения Хэмилтон может получать £ 40 млн (приблизительно $ 50 млн).
«Слухи – это, конечно, здорово. Мне кажется, они должны заплатить Льюису на 20 миллионов больше, чтобы всё-таки подписать его. Тогда, по крайней мере, в этой команде произойдёт что-то, что придаст им немного позитива. Им нужен кто-то вроде Льюиса. Сделайте этот шаг – сбросьте бомбу. Им действительно нужно что-то новое», — приводит слова Коронеля PlanetF1 со ссылкой на Viaplay.
Льюис Хэмилтон показал, как занимается сёрфингом:
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