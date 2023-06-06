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Хорнер отреагировал на слухи о решении «Макларена» перейти на моторы «Ред Булл» с 2026-го

Хорнер отреагировал на слухи о решении «Макларена» перейти на моторы «Ред Булл» с 2026-го
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Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал слухи, согласно которым «Макларен» с 2026 года может перейти на моторы австрийской команды. Ранее сообщалось, что переход бывшего главы инженерного отдела «Ред Булл» Роба Маршалла в «Макларен» на пост одного из технических директоров мог стать частью другой сделки между коллективами.

«Уход Маршалла не является частью сделки по двигателям с «Маклареном». Но две команды действительно связались с нами по этому поводу в контексте 2026 года. Наш план на данный момент состоит в том, чтобы дать возможность этим двум командам получить наши силовые установки», — приводит слова Хорнера Motorsport Italia.

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Комментарии
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