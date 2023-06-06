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Расселл стал первым, кто стартовал позади «Ред Булл», но финишировал раньше в 2023-м

Расселл стал первым, кто стартовал позади «Ред Булл», но финишировал раньше в 2023-м
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Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл стал первым, кому в нынешнем сезоне Формулы-1 удалось опередить кого-либо из пары гонщиков команды «Ред Булл» в гонке, стартуя раньше. Добился этого Расселл на Гран-при Испании, где он финишировал третьим, стартовав 12-м. С 11-й позиции заезд начинал Серхио Перес («Ред Булл»), пришедший к финишу четвёртым.

Напомним, победителем Гран-при Испании стал напарник Переса Макс Ферстаппен. Напарник Расселла Льюис Хэмилтон был вторым.

Напомним, в настоящий момент «Ред Булл» уверенно лидирует в Кубке конструкторов, имея в активе 287 очков. На втором месте немецкая команда «Мерседес» (152 балла). Топ-3 замыкает британский гоночный коллектив «Астон Мартин», на счету которого 134 очка.

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