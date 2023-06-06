Лесные пожары не должны помешать Гран-при Канады Формулы-1

Организаторы Гран-при Канады Формулы-1 считают, что лесные пожары не помешают проведению соревнований, сообщает F1News.

По информации источника, организаторы соревнований рассчитывают на то, что ситуация с бушующими в канадской провинции Квебек лесными пожарами нормализуется и Гран-при Канады пройдёт в срок без каких-либо препятствий.

Гран-при Канады пройдёт в Монреале с 16 по 18 июня.

Монреаль – самый крупный город провинции Квебек, которая сейчас борется с лесными пожарами. Врачи и городские власти призывают горожан оставаться дома, закрывать окна, избегать физических нагрузок и надевать дыхательные маски в случае выхода на улицу. В Монреале на улицах туман, небо жёлтого цвета. Ожидается, что в ближайшее время ситуация изменится в лучшую сторону.