Лесные пожары не должны помешать Гран-при Канады Формулы-1

Организаторы Гран-при Канады Формулы-1 считают, что лесные пожары не помешают проведению соревнований, сообщает F1News.
По информации источника, организаторы соревнований рассчитывают на то, что ситуация с бушующими в канадской провинции Квебек лесными пожарами нормализуется и Гран-при Канады пройдёт в срок без каких-либо препятствий.
Гран-при Канады пройдёт в Монреале с 16 по 18 июня.
Монреаль – самый крупный город провинции Квебек, которая сейчас борется с лесными пожарами. Врачи и городские власти призывают горожан оставаться дома, закрывать окна, избегать физических нагрузок и надевать дыхательные маски в случае выхода на улицу. В Монреале на улицах туман, небо жёлтого цвета. Ожидается, что в ближайшее время ситуация изменится в лучшую сторону.
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