«Ред Булл» скопировал элемент днища машины у «Уильямса»

Главный инженер «Ред Булл» Пол Монаган рассказал, что его команда обновила днище автомобиля, чтобы увеличить прижимную силу, подсмотрев решение у инженеров «Уильямса».
«Мы не можем считать, что у нас есть лучшее инженерное решение в каждой области гоночного автомобиля, когда впервые тестируем новую машину. Чтобы оценить то или иное решение, мы можем взять за основу такой параметр, как время круга. И если мы видим, что «Уильямс» представил новый дизайн днища, который затем скопировали другие, это был знак того, что он должен был дать преимущество.
Я не утверждаю, что это обязательно должно было сработать и на нашей машине, но мы протестировали решение пару раз, и выяснилось, что это может дать небольшое преимущество. И когда мы закончили монтаж, результат был лучше, чем мы думали. Это, конечно, не самая влиятельная вещь, но это немного помогает. Это была область, над которой мы работали, и это решение можно было внедрить», — приводит слова Монагана Motorsport Italia.
- 6 июня 2023
-
18:36
-
18:33
-
18:32
-
17:26
-
17:17
-
16:57
-
15:38
-
15:03
-
14:29
-
14:13
-
13:58
-
13:49
-
13:07
-
12:43
-
12:14
-
11:45
-
10:58
-
10:05
-
10:03
- 5 июня 2023
-
23:40
-
23:00
-
22:14
-
21:50
-
20:39
-
19:59
-
19:24
-
18:36
-
18:35
-
17:38
-
17:32
-
16:53
-
16:23
-
15:54
-
15:38
-
15:25