В календари Ф-2 и Ф-3 на 2023 год не будет добавлен новый этап из-за отмены гонки в Имоле
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Руководство гоночных серий Формулы-2 и Формулы-3 подтвердило, что в календарь не будет добавлен новый этап из-за отмены Гран-при Эмилии-Романьи в Имоле.
Таким образом, сезон-2023 в Формуле-2 будет состоять из 13 гонок, в Формуле-3 пройдёт девять этапов.
«Во-первых, я очень сожалею, что мы не смогли провести гонку в Имоле в этом году, но, очевидно, это было правильное решение, и мы думаем о тех, кто пострадал. С тех пор мы рассматривали несколько вариантов, но в конечном итоге мы решили, что не будем добавлять новый этап в календари этого года. Я считаю, что у нас всё ещё достаточно гонок, чтобы провести два потрясающих и конкурентоспособных сезона», — приводит пресс-служба Формулы-2 и Формулы-3 слова руководителя серий Бруно Мишеля.
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