В Набережных Челнах прошёл этап первенства России по автокроссу

2–3 июня автодром «Вираж» принимал гостей на четвёртом этапе первенства. На соревнования съехались более 50 юных спортсменов, выступавших на багги в четырёх спортивных классах.
Гости соревнований могли ознакомиться с автовыставкой, впервые организованной на автодроме в рамках первенства. На площади были выставлены ретроавтомобили, тюнингованные авто и «КАМАЗы» — первые участники и победители ралли «Дакар».
Утренние тренировки проходили по мокрой трассе. С каждым заездом трасса подсыхала и становилась более быстрой, что позволяло пилотам показывать лучшее время. В решающих заездах доходило до контактов, что приводило к переворотам. Особенно много их было в классе «Д3-Мини», где соревнуются совсем юные участники с небольшим опытом пилотирования. По итогам первенства первые места в этом классе разделили между собой челнинцы Демид Юшков (собравший так называемый «Золотой шлем» из побед в тренировке, квалификации, полуфинале и финале) и Данияр Хасаншин.
Один из самых запоминающихся переворотов гонки совершил в классе «Д3-микро» Михаил Огуленко, который умудрился сделать один оборот в воздухе через капот после контакта с Данилой Сотниковым. К счастью, обошлось без серьёзных травм. Несмотря на переворот, Огуленко поднялся на третью ступень пьедестала, уступив Макару Марченко из Москвы и Сергею Макарову из Набережных Челнов. Стоит отметить, что в «Д3-Микро» выступали 11 участников и это абсолютный рекорд за последние годы.
В классе «Д3-250» скорости выше, но и пилоты более опытные. Контактов было меньше, но всё-таки были. Безоговорочное лидерство вновь удержал представитель «КАМАЗ-мастер Юниор» — Эмиль Дияров. Его сокомандник Лев Губа в квалификационных заездах при попытке обгона на трамплине повредил спину и не смог продолжить гонку.
Класс «Д3-450» (Багги-600) набирает обороты: спортсменов пока немного, но борьба зрелищная. Представители из Санкт-Петербурга Михаил Субботин и из Воронежа Мирослав Филимонов попытались навязать борьбу Максиму Шерстяных, который в итоге выиграл гонку.
Результаты:
Багги «Д3-микро» (двигатель Лифан, 168 F-2, 200 куб. см, 6-8 лет) – 11 участников;
1-е место — Макаров Сергей, г. Набережные Челны;
2-е место — Марченко Макар, г. Москва;
3-е место — Огуленко Михаил, г. Самара.
Багги «Д3-мини» (двигатель Лифан, 168 F-2, 200 куб. см, 9-11 лет) – 21 участник;
1-е место — Юшков Демид, «КАМАЗ-мастер Юниор»;
2-е место — Хасаншин Данияр, «КАМАЗ-мастер Юниор»;
3-е место — Зверева Александра, г. Верхняя Пышма.
Багги «Д3-250» (двигатель ZS 177 mm, 250 куб см, 10-15 лет) – 13 участников;
1-е место — Дияров Эмиль, «КАМАЗ-мастер Юниор»;
2-е место — Марченко Захар, г. Москва;
3-е место — Жарков Тимофей, г. Москва.
Багги «Д3-450» (двигатель ZS 194 mm, 450 куб см, 12-15 лет) – пять участников;
1-е место — Шерстяных Максим, «КАМАЗ-мастер Юниор»;
2-е место — Субботин Михаил, г. Санкт-Петербург;
3-е место — Филимонов Мирослав, г. Воронеж.
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