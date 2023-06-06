Оруджев назвал виновного в столкновении двух «Мерседесов» в квалификации

Известный гонщик, бронзовый призёр серии Formula V8 3,5 Егор Оруджев высказался о столкновении пилотов «Мерседеса» Джорджа Расселла и Льюиса Хэмилтона в квалификации Гран-при Испании, прошедшего в минувшие выходные в Барселоне.

«По видео Джордж явно намеренно не оставлял места Льюису, чтобы иметь чистый круг. Кто бы что ни говорил, классно, что они не выносят сор из избы и не делают громких комментариев. Хотя для напарников инцидент довольно серьёзный», — написал Оруджев в своей колонке на «Чемпионате».

Джордж Расселл не прошёл в третий сегмент квалификации, однако в гонке британский пилот финишировал на третьем месте. Его напарник Льюис Хэмилтон стал вторым.