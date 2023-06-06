Оруджев отреагировал на непоследовательные судейские решения в Формуле-1

Известный гонщик, бронзовый призёр серии Formula V8 3.5 Егор Оруджев высказался о судейских решениях в Формуле-1. В частности, он прокомментировал штраф для пилота «Альфа Таури» Юки Цуноды, который в одном из эпизодов во время гонки не оставил места гонщику «Альфа Ромео» Гуаньюю Чжоу.
«В Формуле-1 много двойных стандартов. И это опять было тому доказательством. Иногда пронесёт, иногда нет. Но по факту Юки места не оставил. Да, без контакта. Могу только сказать, что лет семь-восемь назад в Мировой серии «Рено» 3.5 у меня был обратный опыт: за похожий момент пенализацию дали тому пилоту, кто срезал. Правда, он оборонялся, а я влезал, но также при заходе в эске я не оставил ему места в середине поворота. Он срезал, сохранил позицию, а потом получил штраф», — написал Оруджев в своей колонке на «Чемпионате».
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