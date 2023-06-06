Хорнер: поговорим с Ферстаппеном об игнорировании командных приказов

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал инцидент с пилотом команды Максом Ферстаппеном, который проигнорировал указания гоночного инженера во время Гран-при Испании.
Джанпьеро Ламбьязе говорил Ферстаппену не гнаться за лучшим кругом, так как был риск получить штраф.
«У Макса и его гоночного инженера отношения как у старой супружеской пары. Вы могли послушать их переговоры по радио, они словно выбирают канал, который будут смотреть. После трёх нарушений границ трассы и чёрно-белого флага был риск получить пятисекундный штраф, и если бы на трассе появилась машина безопасности, всё могло закончиться плохо. Я думаю, Макс не осознавал, что выходит за пределы трассы, и просто хотел дополнительное очко за лучший круг, но мы с ним поговорим», — цитирует Хорнера Sky Sports.
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