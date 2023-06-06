Оруджев: к концу года «Мерседес» может и за «Ред Булл» зацепиться

Известный гонщик, бронзовый призёр серии Formula V8 3.5 Егор Оруджев предположил, что «Мерседес» к концу года может навязать борьбу «Ред Булл».

«Если машины хороши в Барселоне, они будут везде выглядеть хорошо. Думаю, что теперь они будут второй силой. А если повезёт, то к концу года могут и за «Ред Булл» зацепиться, особенно когда Макс официально оформит титул», — написал Оруджев в своей колонке на «Чемпионате».

После семи этапов Формулы-1 в нынешнем сезоне в общем зачёте пилотов лидирует действующий чемпион мира, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен со 170 очками, на втором месте его напарник Серхио Перес со 117 баллами.

Гонщики «Мерседеса» Льюис Хэмилтон и Джордж Расселл набрали 87 и 65 очков соответственно и располагаются на четвёртом и пятом местах.