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Квят высказался о предстоящем дебюте в марафоне «24 часа Ле-Мана»

Квят высказался о предстоящем дебюте в марафоне «24 часа Ле-Мана»
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Бывший российский гонщик Формулы-1 Даниил Квят поделился ожиданиями от предстоящего дебюта в марафоне «24 часа Ле-Мана».

«Ле-Ман — одна из тех легендарных гонок, которые знают все, потому что она уникальна. Я впечатлён. До гонки осталась ещё неделя, а здесь уже собралось столько болельщиков. Это не должно добавить лишнего давления. Статус новичка помогает его снизить», — приводит слова Квята официальный сайт «24 часа Ле-Мана».

Даниил Квят выступает за команду «Према Рейсинг» с Дориан Пен и Мирко Бортолотти в WEC. Гонка «24 часа Ле-Мана» пройдёт 10–11 июня.

Даниил Квят выступал в Формуле-1 с 2014 по 2020 год, пропустив сезон-2018. Лучшим результатом российского гонщика стало второе место на Гран-при Венгрии 2015 года.

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