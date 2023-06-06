Эксперт: Алонсо не стал обгонять Стролла в Испании, чтобы не унижать его

Эксперт BBC Эндрю Бенсон поделился мнением о том, почему гонщик «Астон Мартин» Фернандо Алонсо не стал обгонять своего напарника Лэнса Стролла на Гран-при Испании.

«Алонсо после последнего пит-стопа выехал десятым и обогнал Чжоу, Цуноду и Окона. Он приближался к Строллу, и, если бы тот был пилотом другой команды, Фернандо обогнал бы его и финишировал шестым. Он связался с командой и сказал, что для Лэнса нет никакой угрозы, он не собирается его обгонять.

Умный парень, шестое место или седьмое — Алонсо было всё равно. Нет необходимости обгонять Стролла, чтобы доказать, что Фернандо быстрее него. Это могло нарушить гармонию и унизить Стролла. И Лоуренс Стролл тоже был бы недоволен, так что гораздо лучше занять седьмое место и спокойно отправляться в Канаду», — сказал Бенсон в подкасте BBC Checkered Flag.