Эксперт: Алонсо не стал обгонять Стролла в Испании, чтобы не унижать его

Эксперт BBC Эндрю Бенсон поделился мнением о том, почему гонщик «Астон Мартин» Фернандо Алонсо не стал обгонять своего напарника Лэнса Стролла на Гран-при Испании.
«Алонсо после последнего пит-стопа выехал десятым и обогнал Чжоу, Цуноду и Окона. Он приближался к Строллу, и, если бы тот был пилотом другой команды, Фернандо обогнал бы его и финишировал шестым. Он связался с командой и сказал, что для Лэнса нет никакой угрозы, он не собирается его обгонять.
Умный парень, шестое место или седьмое — Алонсо было всё равно. Нет необходимости обгонять Стролла, чтобы доказать, что Фернандо быстрее него. Это могло нарушить гармонию и унизить Стролла. И Лоуренс Стролл тоже был бы недоволен, так что гораздо лучше занять седьмое место и спокойно отправляться в Канаду», — сказал Бенсон в подкасте BBC Checkered Flag.
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